Studniówka CKZiU w Więcborku 2024 - zdjęcia. Młodzież w restauracji Antares zatańczyła poloneza

- Za wami egzaminy zawodowe. Stoicie tu jako ludzie dorośli, a studniówka, matura są waszym etapem dojrzałości. Na pewno dziś na tej sali jest wiele czerwonych dodatków do strojów, które mają przynieść szczęście maturzystom na egzaminach. To z przymrużeniem oka, bo najlepiej jest wierzyć we własną wiedzę i zdobyte umiejętności. Życzę wam, by nigdy nie zabrakło wam odwagi zmierzyć się ze światem i swoimi marzeniami. Byście zawsze potrafili kochać innych i byli kochani - powiedział dyrektor szkoły Sławomir Kulpiński, życząc szampańskiej zabawy do białego rana.