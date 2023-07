Patrycja Tuchlińska jurorką Miss Supranational 2023. Fani zachwyceni: - Z taką urodą sama zdobyłabyś tytuł! Zobacz zdjęcia

14 lipca na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu odbył się wielki finał Miss Superanational 2023. O tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie zawalczyło 66 reprezentantek każdego z kontynentów. Finałową galę konkursu poprowadzili Jo Ann Straussmodelka, konferansjerka i prezenterka oraz Martin Fitch - reprezentant Polski na "Eurowizję 2010" i finalista programu "The Four. Bitwa o sławę". Koronę najpiękniejszej kobiety na świecie z rąk Laleli Mswane odebrała kandydatka z Ekwadoru - Andrea Aguilera Tytuł wicemiss powędrował do Pauline Amelinckx z Filipin, z kolei na trzecim miejscu znalazła się reprezentantka Brazylii, Sancler Frantz.