Podczas inauguracyjnej sesji prowadzonej przez najstarszą wiekiem radną Annę Miczko-Gierakowską wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Jest ono niezbędne do objęcia mandatu radnego.

Nowe prezydium wybrane

Kadencja Rady Miejskiej oraz burmistrza trwać będzie do 2029 roku. Na jej czele stać będzie Artur Juhnke z Przymierza Społecznego dla Krajny. Był to jedyny kandydat. W tajnym głosowaniu poparli go wszyscy radni. Wybrano również wiceprzewodniczących rady. Funkcje te będą pełnić Robert Czerechowski i po raz kolejny Anna Miczko-Gierakowska, reprezentanci Przymierza Społecznego dla Krajny.