- Dzisiaj w gminie Kamień Krajeński zaczynamy nowy etap. Będzie to ogromne wyzwanie, ciężka praca, jeszcze większa odpowiedzialność. Mocno wierzę w to, że ta kadencja to będzie bardzo dobry czas dla naszej gminy. Nigdy nie byłam politykiem, jestem samorządowcem i społecznikiem. Jestem też liderką zmian, kobietą, która ma inną wizję na rozwój naszej gminy. Zmiany nie oznaczają burzenia wszystkiego, co było. Chcę zmian, które będą budowały. Chcę być burmistrzem wszystkich mieszkańców. Będę jednoczyć, a nie dzielić – powiedziała nowa burmistrz.