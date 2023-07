Policjanci z Tucholi w drodze na służbę w KPP w Sępólnie Krajeńskim uratowali życie mężczyźnie

"Nie wystarczy być we właściwym miejscu i we właściwym czasie, ale trzeba być właściwą osobą we właściwym miejscu i we właściwym czasie” - ten cytat idealnie pasuje do sytuacji w jakiej znaleźli się dwaj sępoleńscy policjanci.

Funkcjonariusze zespołu ruchu drogowego, mieszkający na co dzień w Tucholi, jechali właśnie na służbę, gdy w pewnym momencie na drodze wojewódzkiej 241 przed miejscowością Mały Mędromierz zauważyli starszego mężczyznę, który osunął się na nogach i upadł na jezdnię.