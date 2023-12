Wypadek w Sikorzu - zdjęcia. Poszkodowaną kobietę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Co ustaliła policja?

Do wypadku doszło w piątek, 22 grudnia, około godziny 9, na drodze wojewódzkiej nr 241, w Sikorzu (na wysokości przystanku autobusowego). To miejsce, gdzie cztery lata temu po uderzeniu w przydrożne w drzewo, zginął 19-letni kierowca opla. Na szczęście, tym razem nie doszło do tragedii. Poszkodowana została kobieta kierująca audi.