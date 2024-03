Sprawa DPS-u dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim bez przełomu. Śledztwo w toku

Te słowa wybrzmiały pod koniec lutego, podczas posiedzenia powiatowej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Chodzi o podejrzenie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w DPS w Kamieniu Krajeńskim. Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone niezależnie od dyrektorki DPS-u, przez dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. Miało to miejsce w październiku 2023 roku, kiedy w trakcie procedury adopcyjnej prowadzonej przez bydgoski oddział ośrodka usłyszano niepokojącą relację od jednego z podopiecznych kamieńskiego DPS-u.

- W mediach pojawiły się informacje o rzekomym przymuszaniu dzieci do prac porządkowych. Ta kwestia jest wyjaśniana, toczy się również z zawiadomienia jednego z mieszkańców Sępólna Krajeńskiego postępowanie w tej sprawie, prowadzone przez prokuraturę rejonową w Tucholi - mówił mec. Mariusz Łątkowski, radca prawny i rzecznik prasowy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim.

Dwie sprawy, jedno śledztwo

- Jeżeli uzyskamy informację, z której wynika, że dzieje się coś, że tak to określę, niestandardowego, wówczas zgłaszamy taką sytuację do prokuratury - mówiła Anna Sobiesiak, dyrektor K-POA w Toruniu. - Nie będę wchodziła w szczegóły tej sprawy, bo dzieci są diagnozowane, odwiedzane przez psychologów. Ich obowiązuje tajemnica zawodowa, mnie również zresztą. Niech to zbadają odpowiednie instytucje i organy - ucięła dyrektorka.