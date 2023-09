TOP 10 produktów, które mają dobre tłuszcze. One są zdrowe. Dzięki nim będziesz mieć piękną skórę

Tłuszcze są źródłem energii, budują także błony komórkowe, narządy i organy. To, jaki tłuszcz dostarczymy z pożywieniem, ma kluczowe znaczenie dla tego, czy narząd będzie właściwie zbudowany i czy będzie dobrze funkcjonował. Dotyczy to także skóry.

Podział tłuszczy

Tłuszcze (inaczej lipidy) to związki o różnorodnej budowie chemicznej, które mają wspólne elementy. W każdej cząsteczce tłuszczu jest glicerol, z którym łączą się kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe mogą mieć pojedyncze i podwójne wiązania. Od kwasów tłuszczowych zależą właściwości tłuszczu. Tłuszcze wielonasycone są korzystne dla zdrowia, natomiast nasycone – nie i należy ograniczać ich spożycie.

Tłuszcze nasycone i trans spożywane w diecie w nadmiarze mogą powodować trądzik. Wzmagają go również inne produkty i używki, po które często sięgamy. Jeśli chcesz mieć promienną cerę bez wyprysków,…

Tłuszcze wielonienasycone

Ich źródłem są kwasy omega-3 i omega-6. Organizm nie potrafi sam ich wytworzyć. Ma jedynie zdolność ich syntezy w niewielkich ilościach z kwasu ALA, nie są to jednak ilości wystarczające. Dlatego kwasy tłuszczowe wielonienasycone trzeba dostarczać wraz z pożywieniem.

Kwasy omega-6 występują w wielu produktach, co zmniejsza ryzyko ich niedoboru. Zwróć jednak uwagę na zwiększenie ilości kwasów omega-3, bo ich spożycie często jest za niskie.

Tłuszcze wielonienasycone warto włączyć do codziennego jadłospisu, ponieważ poprawiają wygląd skóry, jej nawilżenie, gęstość i elastyczność. Powinniśmy je spożywać we właściwych proporcjach, między 1:3 a 1:5. Zwiększenie podaży kwasów omega-6 może przyczyniać się do powstawania stanów zapalnych i nasilenia trądziku.

