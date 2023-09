Wakacje Patrycji Tuchlińskiej i Justyny Ryszki. Przyjaciółka pokazała, jak luksusowo mieszka para milionerów - zdjęcia

26-letnia Justyna Ryszka wiosną przeprowadziła się z Katowic do Warszawy. Piękna modelka i fotomodelka ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Jako 18-latka wystartowała w Miss World Poland 2015, w którym doszła do finału. Do tego samego etapu doszła również w Quenn of Poland 2022 oraz Foto Models Poland 2020. Swoich sił blond piękność próbuje również w programach telewizyjnych, gdzie prezentuje modowe trendy.