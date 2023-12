25 litrów „zielonej krwi” popłynęło w Runowie w zamian za choinkę. Zobacz zdjęcia z akcji

Chętnych do oddania krwi nie brakowało, a wśród krwiodawców byli pracownicy nadleśnictwa, członkowie KŁ Knieja oraz okoliczni mieszkańcy. Byli to wytrwali dawcy, gdyż kolejka była bardzo długa. Jednak sprawna obsługa i miła atmosfera to wynagrodziła. W ciągu całego dnia krew oddało 57 osób. To ponad 25 litrów życiodajnego daru.

Na wszystkich, którzy oddali krew czekały upominki oraz choinka od nadleśnictwa. Po oczekiwaniu w chłodzie w długiej kolejce można było rozgrzać się przy gorącej zupie i herbacie.