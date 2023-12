Choinka za krew - zdjęcia. W Nadleśnictwie Lutówko pół setki osób oddało cenny dar

Dawcy, którzy oddali krew lub jej składniki, otrzymali vouchery z przeznaczeniem do wykorzystania w postaci naturalnych drzewek świątecznych. Choinkę będzie można odebrać do 16 grudnia w szkółce leśnej w Doręgowicach.

Mimo postępu medycyny nie udało się dotąd stworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. W piątek, 8 grudnia, w Nadleśnictwie Lutówko (gm. Sępólno Krajeńskie) można ją było oddać, a w zamian otrzymać choinkę i słodki poczęstunek. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy stanął przed siedzibą nadleśnictwa. Kolejka chętnych do udziału w akcji promującej ideę honorowego krwiodawstwa ustawiła się przed autobusem już od godziny 9.

Zobacz zdjęcia z akcji "Choinka za krew" w Nadleśnictwie Lutówko

Kto nie mógł oddać krwi w Lutówko, będzie miał okazję za dwa tygodnie w Runowie Krajeńskim. Tam, 20 grudnia , w godzinach 10.00-16.00 miejscowe nadleśnictwo wraz Kołem Łowieckim "Knieja" organizują akcję "Zielona krew". Ten kto odda swój cenny dar, otrzyma choinkę i ciepły posiłek. Mogą to zrobić osoby zdrowe w wieku 18-65 lat. Należy zjeść rano lekkie śniadanie i nie zapomnieć dowodu osobistego.

Kto może zostać dawcą?

Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji, ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu (również w dniu poprzedzającym oddanie krwi).