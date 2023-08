Dni Kamienia Krajeńskiego 2023: koncert Roberta Janowskiego, swojskie jadło i... badania profilaktyczne. Mamy zdjęcia

Dni Kamienia wróciły do miasta po kilku latach przerwy. Słoneczna pogoda zachęcała do tego, by wyjść z domu i spędzić czas nad malowniczym jeziorem Mochel. Cykl spotkań w amfiteatrze rozpoczął się od wysokiego C – na scenie wystąpił Robert Janowski w towarzystwie akustycznego trio.

- Na szczęście alerty pogodowe się nie sprawdziły, widzowie i muzycy wspólnie odgonili burzowe chmury i nad Mochlem nie spadła ani kropla deszczu. Robert Janowski zabrał widzów w magiczną podróż po szlagierach polskiej muzyki rozrywkowej z mądrym i trafiającym do serca tekstem. Było lekko i z humorem, jak na letni koncert pod chmurką przystało - relacjonuje Ramona Wieczorek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.

Artyści zachwycali się pięknie położonym amfiteatrem, a kamieńska publiczność żywo reagowała na nastrojowe melodie. Nie zabrakło owacji na stojąco i bisów.