W Kamieniu Krajeńskim przypomniano utwory Anny German. Szykujcie się na koncert w Sępólnie Krajeńskim. Zdjęcia

- Podczas koncertu w Kamieniu Krajeńskim widzowie mogli poczuć się tak, jakby wielka artystka znów wśród nich była. Spektakl „Wróć do Sorrento – recital o życiu Anny German” Marty Wieczorkiewicz to osobiste wyznanie artystki oparte na jej wspomnieniach - informują w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim. - Widzowie zostali przeniesieni pół wieku wstecz i mieli okazję wskrzesić pamięć o artystce w czterdziestolecie odejścia oraz przypomnieć sobie znaczenie tekstów do dzisiaj aktualnych. Marta Wieczorkiewicz mistrzowsko nie tylko wcieliła się w rolę, ale też śpiewała piosenki artystki w kilku językach.