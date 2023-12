Spotkanie twórców i statystów "Radiostory" w Sępólnie. Zobacz zdjęcia i wideo

Jak wspomnieliśmy, w filmie statystami byli sępólnianie. Zagrali w nim kilka epizodów. Dyrektor muzeum Marcin Gulka, wraz z żoną Basią zagrali klientów apteki.

- Dużo to wniosło do mojego życia. Spędziliśmy tutaj trzy dni zdjęciowe. Kontakt z aktorami i reżyserami był fajnym przeżyciem - wspomina Marcin Gulka, dyrektor POM PRL. - To bardzo fajna historia powstania trójmiejskiego radia. Myślę, że reżyser osiągnął to, co zamierzał osiągnąć - ocenia.