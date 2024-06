Konkurs piękności

Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 to nie tylko okazja do zdobycia tytułu piękności, ale również szansa na reprezentowanie regionu na szczeblu krajowym. Laureatki mają możliwość udziału w Narodowym Konkursie Piękności Polska Miss, co jest prestiżowym wyróżnieniem i otwiera drzwi do dalszych sukcesów w świecie mody i show-biznesu. To wydarzenie, które łączy piękno, talent i ambicję. Ten konkurs to platforma dla młodych kobiet do pokazania swoich umiejętności, pasji i zaangażowania społecznego.