Pierwszego dnia rajdu na terenie szkoły podstawowej, w której nocowali harcerze. rozegrano grę miejska. Drugiego dnia 31 patroli w trakcie kilkunastokilometrowej wędrówki musiało odnaleźć rozmieszczone w otaczających Więcbork lasach, w mieście i okolicznych wioskach punkty, na których do wykonania były czasem bardzo skomplikowane zadania:

To tylko część z atrakcji, które czekały na harcerzy na punktach. Sobotni wieczór w strażackiej osadzie uświetnili swoją obecnością strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku i Runowie Krajeńskim, którzy zaprezentowali pokazy ratownictwa. Wśród gości nie zabrakło włodarzy miasta i dyrekcji szkoły, w której przebywali harcerze. Odbył się konkurs na najlepsze przebranie i strój strażacki. Były także wspólne tańce i pląsy, gry i zabawy, a także poczęstunek. Pomimo bardzo kapryśnej wieczornej pogody udało im się choć na chwilę zasiąść przy wspólnym ognisku.

Każdy rajd to nie tylko możliwość spotkania się z harcerzami z innych drużyn, szczepów czy hufców, to nie tylko wspólne śpiewy i pląsy, to także rywalizacja patroli, która tym razem wyglądała następująco: