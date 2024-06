Festiwal InterTony w Chojnicach. W tym roku nie był straszny nawet deszcz

Kto by się przejmował tymi paroma kroplami, jakie spadły z nieba podczas dziewiątej edycji festiwalu InterTony w Chojnicach?. A to, że tworzyły się kałuże, tym lepiej. Przynajmniej podczas tańca nie unosił się kurz. To tyle o pogodzie, bo przede wszystkim festiwal to muzyka. Na scenie wystąpiły zespoły z Polski, Niemiec, Francji, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Było głośno i energetycznie. Co ważne, festiwal to dziecko Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej oraz niemieckim i francuskim stowarzyszeniami muzyków, holenderskiego centrum młodzieżowego i Chojnickiego Centrum Kultury. Ponad podziałami, razem, bo muzyka, niezależnie od gatunku, łączy. Całe pokolenia. Dlatego jest kilka słów, którymi można festiwal scharakteryzować.