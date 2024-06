Orkiestra Dęta pod batutą Mariana Kukowskiego otrzyma Nagrodę Świętego Wawrzyńca – patrona Gminy Sępólno Krajeńskie

Nagroda Świętego Wawrzyńca to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez gminę Sępólno Krajeńskie osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny przysłużyły się do promocji miasta i wsi. Nagrodą jest statuetka oraz dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia. Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy, pod warunkiem zebrania co najmniej dwustu podpisów poparcia, statutowe organy stowarzyszeń działających na terenie gminy lub grupa co najmniej ośmiu radnych. Wyboru laureata dokonuje burmistrz, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie, wiceprzewodniczących i wszystkich komisji gremium.