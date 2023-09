Gala Finałowa "Tu bije serce Krajny". Motyw haftu krajeńskiego już nie tylko na strojach i naczyniach, ale i... ciele. Mamy zdjęcia

„Krajna w dialogu pokoleń – partnerstwo dla rozwoju lokalnej kultury” to projekt realizowany z Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Edycja 2023. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie postanowiło sfinalizować go Galą Finałową „Tu bije serce Krajny”. To, co w piątek, 29 września, działo się na scenie widowiskowej, w żywy sposób odzwierciedlało kulturę, tradycję oraz dziedzictwo regionu Krajna, w wykonaniu starszych mieszkańców, jak i najmłodszego pokolenia.

