Ponad 200 osób z 19 grup działających w sekcjach artystycznych spotkało się przed wakacjami na uroczystej gali podsumowującej kolejny pracowity sezon dzieci i młodzieży na co dzień rozwijających swoje talenty w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim pod okiem instruktorów. Gala była okazją do uhonorowania ich ciężkiej pracy i determinacji w dążeniu do bycia codziennie coraz lepszym.