Nadanie imienia Gminnemu Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - zdjęcia. "Krajenka", czyli lokalny patriotyzm najmłodszego pokolenia

- Do tego przedszkola chodziło wiele pokoleń mieszkańców. Wartości, które promujemy w naszym przedszkolu, to właśnie miłość do rodziny, miejsca, w którym mieszkamy - do regionu Krajna, miłość do ojczyzny oraz dbałość o tradycje. Bliższą przygodę z edukacją regionalną przedszkolaki rozpoczęły w roku szkolnym 2022/2023, kiedy to wdrożyliśmy innowację pedagogiczną „Krajna - mój mały wielki świat”. Ważne jest dla nas, aby dzieci, które tak szybko stają się dorosłymi, nigdy nie czuły się mniej ważne, mniej obdarowane, nie miały kompleksów z powodu życia z dala od wielkich miast. Mamy do zaoferowanie im znacznie więcej – tożsamość i identyfikację z miejscem, w którym żyją - podkreśliła dyrektorka GP nr 1 Grażyna Guguła.