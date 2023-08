Sępólnianka napisała biografię Paprodziada. Oto książka Dominiki Chylewskiej

- Napisałam tę książkę z pasji i ciekawości. Włodek jest wyjątkowo przejrzysty w czasach, w których poszukiwanie prawdy staje się coraz trudniejsze. Jest w pewien sposób odarty z manier, które mają przyćmić naszą rzeczywistą osobowość – mówi sępólnianka Dominika Chylewska, autorka książki „Paprodziad”. Na sępoleńskim molo odbędzie się spotkanie autorskie promujące biografię Włodzimierza „Paprodziada” Dembowskiego.

Premierowa tego lata książka „Paprodziad”, kontrowersyjnej postaci muzyki reggae, rocka, rapu, soulu i R&B to dzieło autorstwa 28-letniej Dominiki Chylewskiej, absolwentki Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim. Dominika z zamiłowania jest organizatorką, na co dzień zajmującą się strategiami komunikacji. Jest zaangażowana w projekty promocyjne, społeczne i charytatywne. Prywatnie to entuzjastka wypraw w góry, przyrody, podróży i tańca. Jest ciekawa ludzi i świata, czego efektem jest jej książka – „Paprodziad”. Co sprawiło, że napisała biografię Włodzimierza Dembowskiego?

- Napisałam tę książkę z pasji i ciekawości. Włodek jest wyjątkowo przejrzysty w czasach, w których poszukiwanie prawdy staje się coraz trudniejsze. Jest w pewien sposób odarty z manier, które mają przyćmić naszą rzeczywistą osobowość. Tę opowieść odkrywałam przez kilka lat – mówi mieszkanka Sępólna.

Kim jest Włodzimierz Paprodziad Dembowski?

Paprodziad to pseudonim artystyczny Włodzimierz Dembowskiego. Do ubiegłego roku był przez 20 lat związany z zespołem Łąki Łan, grał na największych polskich scenach muzycznych. W mediach społecznościowych zamieszczał kontrowersyjne treści, m.in. na temat pandemii i wojny w Ukrainie przez co został wydalony z zespołu. Paprodziad to pseudonim artystyczny Włodzimierz Dembowskiego. Do ubiegłego roku był przez 20 lat związany z zespołem Łąki Łan, grał na największych polskich scenach muzycznych. Marcin Śliwiński/Materiały Prasowe Artysta urodził się w 1980 roku w Warszawie. Wokalista i autor tekstów m.in. dla zespołów Łąki Łan, November Project, Dziady Kaźmierskie. Współorganizator festiwalu Kazimiernikejszyn. Od roku 2000 związany ze sceną muzyczną. Swoimi tekstami realizuje misję szamana. W utworach przekazuje treści dotykające głęboko ducha, malujące wizję nowego świata. Organizator i przewodnik nietypowych wycieczek Warszawskiej Turystyki Ekstremalnej i Klubu Tomka Sawyera. Obecnie wychodzi ze swoim przesłaniem poza ramy muzyczne poprzez książki dla dzieci oraz warsztaty rozwojowe dla mężczyzn. Prywatnie mąż Magdaleny Dembowskiej, ojciec Samraja.

Paprodziad – o tym jest jego biografia

Jak mówi Dominika Chylewska jest to szczera biografia Włodzimierza Dembowskiego. Opowieść o wyboistej drodze w poszukiwaniu prawdy. O życiu na warszawskim Ulrychowie, gdzie alkohol, narkotyki i melanże prowadziły do skrajności. O tekściarsko-wokalnej przygodzie w Łąki Łan, November Project, Dziadach Kazimierskich i na festiwalu Kazimiernikejszyn. O poszukiwaniu drogi do męstwa, płodności i ojcostwa. O realizowaniu misji szamana, rozwoju i swojej wizji nowego świata. Napisałam tę książkę z pasji i ciekawości. Włodek jest wyjątkowo przejrzysty w czasach, w których poszukiwanie prawdy staje się coraz trudniejsze. Jest w pewien sposób odarty z manier, które mają przyćmić naszą rzeczywistą osobowość – mówi sępólnianka Dominika Chylewska. Marcin Śliwiński/Materiały Prasowe - Jestem przekonany, że ta książka pomoże niejednej osobie odnaleźć swoją ścieżkę, zobaczyć światełko w tunelu, podźwignąć się ze swoich życiowych tarapatów. A przy okazji dużo ciekawych opowieści osobistych i też trochę śmiechu – zapowiada Paprodziad.

W książce znajduje się też ponad 30 wywiadów z ludźmi, których na swojej ścieżce spotkał Paprodziad – żona, mama, przyjaciele i znajomi artyści, m.in. Katarzyna Nosowska, Bartek Królik, Leszek Możdżer, Grubson, Gooral, Novator, Bilon, Damian Syjonfam, Aldaron, Jan Niezbendny, SzataQS, Organek, Mariusz Kałamaga i inni. Materiały Prasowe

Paprodziad i Dominika Chylewska w Sępólnie Krajeńskim

W niedzielę, 3 sierpnia, o godzinie 17.00, w rodzinnym mieście autorki, na molo, odbędzie się spotkanie autorskie z Dominiką Chylewską i Paprodziadem. Wstęp jest wolny. Na spotkaniu będzie również możliwość nabycia książki z dedykacją.

Piknik Rowerowy Piaseczno