Karolina Hoppe z Kamienia Krajeńskiego półfinalistką Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Zobacz zdjęcia pięknej 20-latki

W niedzielę, 21 kwietnia, o godzinie 18:00 w City Hotel Bydgoszcz, odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców regionu, ale także miłośników piękna z całej Polski. W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział ponad 80 zdolnych i ambitnych kobiet, które będą rywalizować o miejsce w finale największego konkursu piękności w regionie. Wśród nich jest 20-letnia Karolina Hoppe z Kamienia Krajeńskiego.

Proces selekcji rozpoczął się już 7 kwietnia, kiedy to zakończył się wstępny casting uczestniczek Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Panie, które przeszły przez pierwszy etap, teraz mają szansę zaprezentować się jury oraz publiczności podczas półfinału. Konkurs w dwóch kategoriach (open i nastolatki) jest otwarty dla kobiet urodzonych między rokiem 1995 a 2010, co podkreśla różnorodność i inkluzję wydarzenia.

Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 to nie tylko okazja do zdobycia tytułu piękności, ale również szansa na reprezentowanie regionu na szczeblu krajowym. Laureatki mają możliwość udziału w Narodowym Konkursie Piękności Polska Miss, co jest prestiżowym wyróżnieniem i otwiera drzwi do dalszych sukcesów w świecie mody i show-biznesu. Podczas półfinału Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024, który odbędzie się na żywo, jury wybierze finalistki, które będą miały szansę na zdobycie głównej korony. Wydarzenie to nie tylko pokaz mody, ale również okazja do zaprezentowania się kandydatek w różnych kategoriach, takich jak talent czy działalność społeczna.

Warto również wspomnieć, że obecnie trwa głosowanie w mediach społecznościowych, które pozwoli dwóm kandydatkom z największą liczbą głosów na bezpośredni awans do finału. Głosowanie jest otwarte do 21 kwietnia do godziny 14:00. Szczegóły głosowania

Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 to wydarzenie, które łączy piękno, talent i ambicję. Jest to nie tylko konkurs, ale również platforma dla młodych kobiet do pokazania swoich umiejętności, pasji i zaangażowania społecznego. Nie przegap tego emocjonującego wydarzenia i dołącz do nas, aby wspierać lokalne talenty i świętować piękno w jego najróżniejszych formach. Gala finałowa także w City Hotel w Bydgoszczy zaplanowana jest w niedzielę 2 czerwca 2024 roku (początek o godzinie 18:00). Zobacz zdjęcia 20-letniej Karoliny Hoppe z Kamienia Krajeńskiego

Półfinalistki Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024

Magda Biegalska - Włocławek (28 lat, 168 cm)

Oliwia Brzezińska - Dobrcz (28 lat, 168 cm)

Maja Ciesielska - Gościeradz (19 lat, 180 cm)

Karolina Czarnecka - Świszewy Kolonia (19 lat, 175 cm)

Julianna Gaul - Osielsko (20 lat, 169 cm)

Daria Gruźlewska - Nowe Miasto Lubawskie (25 lat, 164 cm)

Paulina Grzelak - Bydgoszcz (19 lat, 174 cm)

Joanna Hłosta - Toruń (28 lat, 173 cm)

Karolina Hoppe - Kamień Krajeński (20 lat, 170 cm)

Nikola Janowiak - Niemcz (19 lat, 165 cm)

Julita Jędrzejczak - Ostrowite (21 lat, 172 cm)

Oliwia Jóźwiak - Włocławek (24 lata, 171 cm)

Wiktoria Kondracka - Grudziądz (21 lat, 171 cm)

Angelika Koralewska - Dobieszewko (23 lata, 168 cm)

Karolina Kornacka - Aleksandrów Kujawski (25 lat, 176 cm)

Kinga Kowalska - Bydgoszcz (25 lat, 173 cm)

Polina Kozachuk - Bydgoszcz (26 lat, 165 cm)

Klara Kulis - Łysomice (22 lata, 174 cm)

Sylwia Kusior - Toruń (20 lat, 164 cm)

Paula Łacek - Grudziądz (21 lat, 178 cm)

Nadia Malerowicz - Kruszyn Krajeński (21 lat, 168 cm)

Jowita Marcinkowska - Bydgoszcz (24 lata, 165 cm)

Natalia Marszałkiewicz - Bydgoszcz (23 lata, 165 cm)

Daria Mendel - Inowrocław (20 lat, 172 cm)

Sandra Moskal - Włocławek (25 lat, 173 cm)

Julia Morawiec - Mrocza (21 lat, 168 cm)

Natalia Muszynkiewicz - Gniewkowo (21 lat, 166 cm)

Julia Ostrowska - Świecie (24 lata, 178 cm)

Zuzanna Pasternak - Toruń (29 lat, 168 cm)

Monika Pawlik - Osie (19 lat, 170 cm)

Sandra Proszkiewicz - Choceń (20 lat, 175 cm)

Aleksandra Rosińska - Toruń (20 lat, 175 cm)

Patrycja Sagan - Inowrocław (28 lat, 177 cm)

Aneta Socha - Szubin (24 lata, 180 cm)

Julia Staśkiewicz - Chrostkowo (20 lat, 165 cm)

Wiktoria Szymańska - Bydgoszcz (23 lata, 170 cm)

Martyna Ściesińska - Świekatowo (22 lata, 168 cm)

Izabela Świtaj - Bydgoszcz (21 lat, 168 cm)

Zuzanna Terek - Chełmża (21 lat, 165 cm)

Justyna Tokarz - Włocławek (24 lata, 172 cm)

Oliwia Wesołowska - Inowrocław (20 lat, 166 cm)

Karolina Wiśniewska - Ostrowite (22 lata, 175 cm)

Wiktoria Zabłońska - Toruń (24 lata, 171 cm)

Anna Zarwalska - Grudziądz (29 lat, 166 cm)

Wideo Kto musi dopłacić do podatków?