W Więcborku rozbudowany zostanie klub dziecięcy. Burmistrz podpisał umowę z wojewodą z programu Maluch+

- W naszym województwie do samorządów trafi 220 mln zł na stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. W gminie Więcbork z 30 miejsc zwiększy się do 50 za kwotę 814 tysięcy złotych. Po ich utworzeniu zapewniamy finansowanie utrzymania w kwocie 600 tys. zł. W tym programie chodzi też o to, by podkreślać i zwiększać znaczenie zrównoważonego rozwoju, tak by w każdym miejscu w Polsce, w każdej gminie, zakładano tu rodziny i w taki właśnie sposób myślano o przyszłości – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.