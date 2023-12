Gmina Więcbork ma budżet na 2024 rok. Nie zamierza zaciągać kredytu

Waldemar Kuszewski, burmistrz Więcborka: - Będę się starał tak realizować budżet, by nie zaciągać kredytu, a co za tym idzie, nie zwiększać zadłużenia, które od 2014 roku spadło z ponad 18 milionów do 9 milionów złotych. Nie będzie to jednak budżet łatwy.

Marcin Misiak