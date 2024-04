Rusza budowa dwóch wind w Urzędzie Miejskim, Starostwie Powiatowym i Bibliotece Publicznej w Sępólnie

Z wind będą mogły korzystać także osoby starsze. Ułatwi im to m.in. korzystanie z biblioteki, której czytelnia znajduje się na najwyższej kondygnacji.

Budowa windy w bibliotece będzie kosztowała 230 tysięcy złotych. Inwestycja w 98 procentach będzie finansowana z Polskiego Ładu. Zadanie będzie polegać na wmontowaniu kabiny do szybu windowego, który jest budynku książnicy. Winda w budynku urzędu i starostwa powiatowego ma kosztować 715 tysięcy złotych. Pół miliona złotych to pieniądze otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie to obiekt zewnętrzny na frontowej ścianie budynku od strony filii biblioteki. Reszta funduszy pochodzić będzie z budżetu gminy Sępólno Krajeńskie i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.