W Dużej Cerkwicy będzie strefa rekreacji, ale skromniejsza niż zakładał projekt. Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą

Jedno z bardziej nowoczesnych miejsc w powiecie sępoleńskim ma powstać w Dużej Cerkwicy w gminie Kamień Krajeński. W miejscu boiska w pobliżu bloków przy drodze prowadzącej do Dąbrówki samorząd zamierza wybudować miejsce rekreacji, kultury i integracji mieszkańców. Gmina pozyskała na to zadanie 400 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jednak szybko okazało się, że to niewielkie pieniądze w porównaniu z ofertami, jakie wpłynęły do magistratu – te nawet trzykrotnie przewyższały możliwości finansowe gminy.