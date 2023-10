Winda w gmachu sępoleńskiego urzędu i starostwa nie w tym roku

- Winda ma powstać na zewnątrz budynku. Trzeba wybudować szyb, przekuć się przez poszczególne ściany na kondygnacjach, a także zagospodarować otoczenie szybu windowego – polikwidować wszystkie progi i krawężniki. Mamy zatem też roboty brukowe. Jest to zadanie, którego nie da się zrealizować w tak krótkim czasie do końca roku, do tego w okresie zimowym. Myślę, że będzie to przełom 2023 i 2024 roku – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.