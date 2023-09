Jest wstępny projekt Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sępólnie Krajeńskim. Czeka na akceptację

Znany jest już wstępny projekt mającego powstać w Sępólnie Krajeńskim Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Miejscowy Zakład Transportu i Usług, który wygrał przetarg na budowę obiektu, przedstawił jego wstępną wizualizację. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, a dokumentacja zgromadzona, będzie można ruszyć z budową.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne powstanie na Placu Przyjaźni, naprzeciwko Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Będzie to obiekt parterowy, pozbawiony przeszkód architektonicznych. Wszak ma on służyć osobom starszym i chorym. Z oferty centrum skorzystają rodziny mające pod swoją opieką obłożnie chore dziecko lub rodzica wymagającego całodobowej opieki. W przypadku choroby opiekuna lub potrzeby jego wyjazdu placówka przyjmie na kilka godzin lub nawet kilka dni osobę, którą ów opiekun na co dzień się zajmuje. W nowym obiekcie jednorazowo będzie mogło przebywać do 20 pacjentów: 12 osób w ramach pobytu dziennego i 8 stałych mieszkańców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.