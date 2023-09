W Więcborku zbudują skatepark. Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą. Oto wizualizacje

Gmina Więcbork rozstrzygnęła przetarg na budowę skateparku w mieście w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach. To ten sam przedsiębiorca, który wybudował w tym roku skatepark na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim. Tam młodzież śmiga już na swoim sprzęcie od dwóch miesięcy – skatepark jest użytkowany non stop!

Rampy do skoków i zjazdów, schody oraz gładka nawierzchnia do jazdy na rolkach, hulajnogach, rowerach i deskorolkach. Tak wygląda betonowy bowl, czyli nowo wybudowany skatepark w Sępólnie Krajeńskim.…

Tak będzie wyglądał więcborski skatapark

Burmistrz podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji, która zaprojektuje i wybuduje skatepark w pobliżu Jeziora Więcborskiego, blisko plaży miejskiej. Mieszkańcy w internetowej ankiecie mieli nawet możliwość wyboru typu obiektu – wybrali ten w typie lotnym, który sprawdza się przy wykonywaniu ekwilibrystycznych figur w powietrzu, preferowany np. przez riderów bmx, rolkarzy lub jeżdżących na hulajnogach.

Będzie to plac rekreacyjno-sportowy o powierzchni 412 metrów kwadratowych przeznaczony do jazdy deskorolkach, rowerach, rolkach i hulajnogach. Zajmować go będzie betonowa płyta główna typowego skateparku. Koncepcja przewiduje też alejki, zagospodarowanie przyległego terenu zielonego, montaż małej architektury, monitoringu i oświetlenia LED.