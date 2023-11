Rozbudowa szkoły w Wiśniewie i remonty kolejnych dróg

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie ma zostać rozbudowana o dwie sale lekcyjne. Rozwiąże to problem zbyt małej ilości pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Napraw doczekać się też mają krótkie odcinki drogowe w mieście. Chodzi tu przede wszystkim o ulice Zakątek, Na Skarpie oraz przesmyki pomiędzy ulicą Zieloną i Polną.

- Jest to dofinansowanie z Polskiego Ładu, w związku z tym procent dofinansowania jest bardzo wysoki, bo aż 98%. Z chwilą otrzymania stosownych promes potwierdzających to dofinansowanie przystąpimy do wyłaniania wykonawców i realizacji tych zadań – zapowiada Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.