Hulajnogi elektryczne w Sępólnie Krajeńskim. Można je wypożyczyć przez aplikację

Na chętnych użytkowników nie trzeba była długo czekać. Dwoje młodych ludzi spotkaliśmy na sępoleńskiej promenadzie.

- To chyba jakaś nowość, zauważyliśmy je w mieście. Mapa z lokalizacjami pokazuje, że jest ich sporo. My skorzystaliśmy z tych, które stały na chodniku przy Kawlach. Pobraliśmy aplikację. Można zapłacić Blikiem albo doładować kartę, a potem zeskanować kod, który jest na kierownicy. Za minutę korzystania to chyba 79 groszy. Podoba mi się, jest spoko. Ja lubię na czymś takim pojeździć – mówi nam chłopak.