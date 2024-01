Wiemy, kiedy rozpocznie się budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sępólnie Krajeńskim

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie obiektem parterowym, pozbawionym przeszkód architektonicznych. W budynku będzie strefa wypoczynkowa w postaci wewnętrznego atrium.

- W projekcie znalazły się pomieszczenia mieszkalne wyposażone w węzły sanitarne. Jest też kuchnia, salon, są pomieszczenia do rehabilitacji i pokój dla pielęgniarki. Będzie tam też mała siłownia plenerowa, ogródek warzywny i altanka do spotkań na zewnątrz. Wszystko to, co powinno być, tam się znalazło – wymienia burmistrz.