Jest pozwolenie na budowę bloku w Piasecznie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Dobrą informacją jest to, że budynek ma już kompletną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. W czerwcu SIM KZN Bydgoski wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego o kredyt na realizację zadania. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji będzie można ogłosić przetarg na budowę bloku.

–Będzie to budynek trzykondygnacyjny z 25 mieszkaniami. Wszystkie one będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wielkość lokali będzie się mieściła w przedziale od 36 do około 51 metrów kwadratowych – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.