Remonty dróg w Sępólnie Krajeńskim. Taki jest postęp prac - zobacz zdjęcia

- Tam pozostało już tylko wymalowanie oznakowania i uporządkowanie terenu. Na kolejnych odcinkach miejskich prace są także mocno zaawansowanie – mówi Grzegorz Gliński, prezes sępoleńskiego Zakładu Transportu i Usług, firmy wykonującej inwestycje. - Na ulicy Radosnej mamy wykonany cały kolektor deszczowy. Teraz będziemy przystępowali już do realizacji drogowej. Jeżeli chodzi o ulice Reja i Prusa, tam mamy przygotowane wszystkie chodniki i oświetlenie uliczne. Mamy gotowe też obramowania oraz podbudowy i będziemy teraz przystępować do układania kostki polbrukowej. Na ulicy Więcborskiej, podobnie jak na ulicy Radosnej, mamy wykonany cały kolektor deszczowy i niebawem przystąpimy też do wykonywania nawierzchni drogowej – dodaje prezes.