Czy rondo na ul. Kościuszki w Sępólnie będzie gotowe w tym roku?

Modernizacja skrzyżowania u zbiegu ulic Kościuszki, Odrodzenia i Popiełuszki to inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestorem jest samorząd województwa. Projekt zakłada budowę czterowlotowego skrzyżowania z wyspą centralną. Jezdnie dochodzące do ronda będą rozdzielone wysepkami. Ułatwi to przekraczanie jezdni pieszym. Wokół ronda dobudowane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe. Przebudowane zostaną także przyległe zjazdy.