Gmina Sępólno przymierza się do remontu ulic Komierowskiej i Stodolnej. Zmieni się tam organizacja ruchu

- Zakres prac jest taki, że ulica Komierowska zostanie wybudowana w technologii asfaltowej. Na odcinku, gdzie obecnie istnieje trylinka, dosyć już zdewastowana, powstanie też nowy ciąg pieszy dla naszych mieszkańców. Korzystać z niego będą przede wszystkim uczniowie zmierzający do szkoły na ulicy Przemysłowej. Poprawione będzie też oświetlenie uliczne, no i co ważne, zostanie wybudowana ulica Stodolna, co z kolei znacznie usprawni ruch w obrębie ulicy Niechorskiej – zapowiada burmistrz Waldemar Stupałkowski.