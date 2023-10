Jesienny wrak race w Sypniewie. Będą zbierać dla Błażejka Lewandowskiego

- Zasadniczym celem imprezy jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, doskonalenie technik jazdy, ale także ciekawe spędzenie wolnego czasu i dobra zabawa. Oprócz tego, to impreza charytatywna. Błażej potrzebuje naszej pomocy, by jego rodzice mogli zakupić maści, opatrunki, leki oraz zapewnić Błażejkowi odpowiednią rehabilitację. Liczymy na waszą pomoc: udział z zawodach, wrzucanie do puszek chociaż najmniejszych sum i czynny udział w licytacjach internetowych – zachęca Karolina Janowska z Team Osada.