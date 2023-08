Koncert Entflorii w Sępólnie Krajeńskim. „Dzieci Oriona” wydają płytę

- Mamy korzenie metalowe i staramy się, by wszystkie rzeczy, które nas ukształtowały, były obecne w tej muzyce, którą teraz robimy. Mamy wreszcie coś kompletnego, po tylu latach prób, po których prawie nic nie wynikało. Wydarzyły się rzeczy, które dodały nam wiary, że to jest ten zespół – dodaje Filip Hoppe. - Staramy się, by nasza muzyka nawiązywała do antyczności, przyszłości, ale też chcemy zostawić miejsce dla nas, tego co czujemy – zarówno w tekstach, jak i muzyce.