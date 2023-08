Modernizacja DK 25 Bydgoszcz – Sępólno Krajeńskie. GDDKiA mówi, na jakim etapie są inwestycje

Rozbudowa DK25 Obodowo – Mąkowarsko

Zakres prac jest szeroki. Obejście po nowym śladzie Dziedna ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W szczególności chodzi o wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, dostosowując jej nośność do obciążeń do 11,5 t/oś i parametrów klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Dotyczą one m.in. wydzielonych pasów do skrętu w lewo, chodników, oświetlenia, zatok autobusowych, korekty zakrętów. Powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa. Pozostałości wiaduktu kolejowego nad DK25 zostaną rozebrane.