Natalia Nykiel zachwyca urodą i piękną figurą. Królowa electro popu pokazała zdjęcia ze słonecznej Hiszpanii

Przed miesiącem w odważnej stylizacji Natalia Nykiel zaprezentowała się na premierze nowego singla "Bye, bye". Pracowała nad nim z portugalskimi producentami, ukazał się 11 sierpnia na wszystkich platformach streamingowych. Powstał on podczas odbywających się w Portugalii songwriting campów. Wydarzenia zrzeszają muzyków i tekściarzy z całego świata, a ci wspólnie pracują nad nowymi kawałkami. Za połączeniem Natalii Nykiel z Edu Monieiro, producentem piosenki "Bye Bye", stoi artystka, którą doskonale znają wszyscy fani serialu "Dom z papieru".

Odważne stroje Natalii Nykiel

Natalia Nykiel i jej muzyczna kariera

Pochodząca z Mrągowa Natalia Nykiel popularność zawdzięcza udziałowi w muzycznym show "The Voice of Poland", w którym dotarła do finału. Wokalistka wylansowała wiele hitów, które nie schodziły z list przebojów, m.in.: "Bądź duży", "Error" czy "Spokój" - to tylko niektóre z nich.

Natlia Nykiel mocnym krokiem weszła na muzyczny rynek. Dyskografia piosenkarki obejmuje trzy albumy studyjne, dwa minialbumy, jeden album koncertowy,.