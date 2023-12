Przepis na pierogi z kapustą i grzybami. Polecają panie z KGW Wiśniewka

70 lat istnienia świętowało Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniewce w gminie Sępólno Krajeńskie. Tamtejsze „Wisienki” to jedno z najdłużej działających kół gospodyń wiejskich w naszym regionie.

Oto przepis na pierogi z kapustą kiszoną i borowikami według KGW Wiśniewka

Składniki

• ½ kg mąki

• 250 ml ciepłej wody

• szczypta soli

• ½ kg kapusty kiszonej

• 200 g borowika suszonego

• 2 łyżki oleju

• sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Mąkę przesypać do miski, dodać ok. 200 ml letniej wody, szczyptę soli i odrobinę oleju. Wyrobić ciasto. Wyłożyć na stolnicę i podzielić na trzy części. Każdą z nich cienko rozwałkować, szklanką wyciąć kółka na pierogi.

Kapustę pokroić razem z boczkiem (by danie było postne, można pominąć boczek) i podsmażyć na rozgrzanej patelni z grzybkami. Na każde kółko nałożyć farsz łyżeczką i połączyć, zlepić brzegi. Pierogi wrzucić do wrzącej, osolonej wody i gotować przez kilka minut, aż do ich wypłynięcia. Podawać z okrasą z boczku z cebulą.