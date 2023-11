Sępoleńska Liga Futsalu 2023/2024. Ruszają rozgrywki kolejnego sezonu

- To są takie drużyny środowiskowe, mają swoich sponsorów, co roku się zgłaszają. Od czasu do czasu pojawia się jakaś nowa drużyna, ktoś rezygnuje, ktoś się pojawia nowy, czasami ktoś z zewnątrz. Przede wszystkim to jest zasięg powiatu, choć w tym roku mamy dodatkowo drużynę z Koronowa – mówi Sławomir Gołąbek z Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.