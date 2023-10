Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 2023 w Sępólnie Krajeńskim. Pierwszy na mecie Dawid Klaybor z Żagania. Zobacz zdjęcia i wyniki

Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego to cykliczna impreza, która zapisała się już na stałe w kalendarzu imprez sportowych Sępólna Krajeńskiego. Jest to wydarzenie, które przyciąga nie tylko lokalnych sportowców, ale także zawodników z sąsiednich miast i powiatów. Upamiętnia on działacza, trenera i wychowawcę młodzieży w Krajnie Sępólno i Tucholance Tuchola, a także sędziego lekkoatletycznego klasy międzynarodowej, wpisanego do Księgi Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego, Kajetana Bągorskiego.

Zobacz też: Czwartki Lekkoatletyczne w Sępólnie Krajeńskim. Tak wyłapują sportowe talenty