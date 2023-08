85-lecie MLKS Krajna Sępólno. Tak było na pikniku rodzinno-sportowym. Zobacz zdjęcia!

Historia MLKS Krajna

Największy sępoleński klub sportowy ma już 85 lat. MLKS „Krajna” powstał w wyniku połączenia dwóch klubów LKS "Krajna" i "Gryf". Było to 3 stycznia 1980 roku, jednak historia działalności lokalnego sportu sięga już czasów międzywojnia, kiedy to w lipcu 1938 roku grupa jego miłośników na spotkaniu założycielskim w mieszkaniu Antoniego Kucharskiego przy ul. Hallera 20 powołała do życia Sępoleński Klub Sportowy na czele z prezesem Bolesławem Łaszczyńskim.