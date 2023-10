Czwartki Lekkoatletyczne w Sępólnie Krajeńskim. Tak wyłapują sportowe talenty Sandra Szymańska

Sępoleńskie Czwartki Lekkoatletyczne cieszą się w każdym sezonie dużą popularnością. CSiR

Zakończyła się jesienna runda Czwartków Lekkoatletycznych. Wydarzenie to adresowane jest do uczniów szkół podstawowych. Chodzi o to, aby wyłapać jak najwięcej sportowych talentów.