Oficjalne otwarcie boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Sępólnie Krajeńskim. Zobacz zdjęcia

–Boisko jest pełnowymiarowe, ze sztuczną nawierzchnią, całkowicie oświetlone, więc jest to infrastruktura, z której będzie można korzystać praktycznie cały rok. Nawet przy niewielkich, nieostrych zimach będzie można odśnieżyć tę płytę i też korzystać z gry w piłkę nożną. Jest to bardzo ważne zadanie dla naszych środowisk sportowych, które wnioskowały od lat, żeby taka płyta powstała ze względu na to, że właśnie w sezonach jesienno-zimowych nasi sportowcy musieli wyjeżdżać z Sępólna Krajeńskiego i wynajmować takie boiska w innych gminach – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.