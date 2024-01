Noworoczne morsowanie w Sępólnie Krajeńskim - zdjęcia. Setka morsów z regionu powitała 2024 rok w lodowatej wodzie

Tradycja witania nowego roku na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wróciła po sześciu latach przerwy. Noworoczne morsowanie tłumnie zgromadziło zarówno morsów z regionu, jak i samych mieszkańców. Dla jednych kilka stopni powyżej zera to zimno, dla innych, jak na przykład morsów – pogoda idealna na kąpiel w sezonie zimowym. A taka była właśnie w poniedziałek, 1 stycznia: 3 stopnie Celsjusza powyżej zera, brak wiatru i opadów.

- Ostatni raz spotkaliśmy się na tej imprezie w 2018 roku. Po drodze był koronawirus, wojna. Ludzie chcieli, by impreza powróciła. Pytali, dlaczego nikogo nie ma na plaży, nic się nie dzieje. Wróciliśmy dziś do tego z wielką pompą, bo zapowiedziało się około 100 osób z całego województwa: Mroczy, Nakła, Sępólna, Kamienia Krajeńskiego, Gostycyna, a nawet ze Złotowa. Jak widać, to ciągle modne. A pogoda jest bajeczna: flauta, nie ma fali, temperatura wody to 2 stopnie Celsjusza – powiedział nam Leszek Kąkol, radny i najsłynniejszy sępoleński mors, a także multimedalista w pływaniu ekstremalnym.