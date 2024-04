Niewielki samorząd w powiecie sępoleńskim ma duży problem z dłużnikami w swojej gminie. Sośno nie może wyegzekwować należności od mieszkańców zalegających z niektórymi podatkami i opłatami za wodę czy śmieci. Znalazło na to odważny, kontrowersyjny i trudny do doprowadzenia do skutku pomysł.