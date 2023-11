Święto Niepodległości 2023 w Sępólnie. Zobacz, co będzie się działo

O godz. 10.00 w kościele parafialnym odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. O godz. 11.00 na Placu Wolności rozpocznie się okolicznościowe widowisko "Dla Niepodległej", którego gościem będzie sam Marszałek Piłsudski.

- Część historyczno-edukacyjna wydarzenia zostanie zwieńczona retro potańcówką do polskich przebojów lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, a punktualnie o 12.00 dołączymy do ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do Hymnu", odśpiewując wspólnie Mazurka Dąbrowskiego – zapowiada Michał Pick z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.